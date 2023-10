Juventus, Gazzetta: Hojbjerg e Berardi nel mirino per gennaio

La Juventus starebbe lavorando di già ad un possibile mercato di gennaio sostenibile ma ambizioso, che possa portare alla corte di Allegri elementi utili per l’obiettivo Champions. Come riporta La Gazzetta dello Sport, due sono i ruoli messi nel mirino dai bianconeri: un sostituto di Paul Pogba e un fantasista per occupare il posto lasciato liberto da Angel Di Maria.

A piacere sarebbero Pierre Hojbjerg, il quale però non scende da una cifra attorno ai 30 milioni e Domenico Berardi. Tra le alternative al danese resistono i più giovani Samardzic (Udinese), Koné (Borussia Moenchengladbach), Fofana (Monaco) e Diarra (Strasburgo). Il piano B di Berardi è sempre più Sudakov.