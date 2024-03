Juventus, Alex Sandro pronto a tornare in Brasile: è il primo obiettivo dell’Internacional

Alex Sandro potrebbe tornare in Brasile a fine stagione. Il terzino è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e difficilmente ci sarà il rinnovo per il 33enne difensore che spesso è finito nel mirino dei tifosi per le sue prestazioni non più all’altezza di quelle delle sue prime annate in bianconero. Secondo Uol Esporte, l’Internacional de Porto Alegre vorrebbe ingaggiare Alex Sandro a parametro zero e lo considera il primo obiettivo per il calciomercato estivo, ritenendolo prioritario e adatto per il sistema di gioco del tecnico Eduardo Coudet.