Riforme, incontro Lega Serie A-Figc. Casini: “Su licenze si va verso allineamento a criteri Uefa”

“Si è parlato delle licenze e la Federazione ci ha comunicato che per la Serie A si andrà verso un allineamento con i criteri delle licenze Uefa. Una richiesta che tra l’altro la Lega faceva da tempo, ora vediamo come questi adattamenti verranno calati nel campionato”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, dopo l’incontro in Federcalcio sulle riforme. “Se si arriva a perseguire la sostenibilità, per noi fondamentale e una priorità, seguendo un modello che sta funzionando come quello Uefa, siamo soddisfatti”, prosegue. Casini, poi, ha spiegato che “verrà mandata una nuova bozza entro la fine della settimana e si parlerà di questo. Non ci sarà un nuovo set di indicatori, ma invece un adattamento, un calare le licenze Uefa nell’ordinamento italiano”.

Nel corso della nuova riunione in Figc per parlare di riforme, al tavolo di via Allegri, come nelle occasioni precedenti, il numero uno federale Gabriele Gravina ha fatto il punto con tutte le componenti federali. Il clima resta quello di una forte divisione su diversi temi.