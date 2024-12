Non arrivano buone notizie per la società bianconera che vede saltare l’affare che era già stato chiuso: ora è tutto da rifare

È già calciomercato. Ufficialmente inizierà ad inizio gennaio, ma le società si stanno muovendo ormai da settimane. Tra i club protagonisti attesi del mercato invernale c’è sicuramente la Juventus: i bianconeri hanno bisogno di almeno un difensore (se non due) e potrebbero intervenire anche a centrocampo (se partirà Fagioli) e in attacco.

La priorità però l’ha ribadita più volte Giuntoli: la difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal – per entrambi la stagione è finita – hanno scompaginato i piani del Football director bianconero che è costretto a fare di necessità virtù. Serve allungare la rosa nel reparto arretrato e farlo anche il prima possibile visto che ad inizio gennaio la Juve è attesa dall’impegno di Supercoppa e poi ci saranno le due partite decisive per la Champions.

Tre i nomi di cui si parla con maggiore insistenza: Antonio Silva del Benfica, Milan Skriniar (vicino però al Galatasaray) ed infine David Hancko. Proprio il calciatore del Feyenoord sembrava il più vicino, anzi qualcuno ha parlato di accordo già trovato con il giocatore e la necessità di trovare l’intesa solo con la società olandese. Nulla di tutto questo, visto che è stato lo stesso Hancko a smentire tutto, bollando le indiscrezioni come fake news.

Calciomercato Juventus, a che punto è la trattativa per Hancko

Il difensore slovacco, ex Fiorentina, ha voluto smentire le voci su un accordo con i bianconeri in un’intervista a ‘AD’. Il calciatore si è detto non contento “delle fake news che dicono che ho parlato con la Juve o che ho concordato i termini personali: non è vero“.

Frasi che smentiscono dunque la chiusura dell’affare, anche se lo stesso Hancko non può smentire l’esistenza di un interesse da parte del club piemontese: “La Juve potrebbe essere interessata, ma non ci siamo parlati. Ho spiegato ai compagni che è tutto falso“.

Come si vede dunque la pista non può considerarsi tramontata visto che il giocatore non esclude l’esistenza della volontà da parte del club bianconero di riportarlo in Italia. Hancko potrebbe essere davvero il primo acquisto della Juventus a gennaio 2025, ma le alternative non mancano. La più calda porta ad Antonio Silva con un’operazione in stile Conceicao: acquisto in prestito e un accordo sulla parola per il riscatto al termine della stagione.

Al di là di tutto, il nome del primo colpo di Giuntoli si scoprirà molto presto: Thiago Motta va di fretta e vuole la Juve vuole chiudere il prima possibile.