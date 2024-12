In casa Milan con ogni probabilità al termine della stagione sarà necessaria una nuova rivoluzione della rosa.

Il caotico e tanto rumoroso mercato estivo guidato da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncadà non ha portato, almeno fino a questo momento, i risultati sperati. Dei calciatori arrivati infatti nell’ultima sessione di calciomercato, l’unico che fin qui sta realmente rispecchiando le aspettative è Youssouf Fofana. Arrivato per circa 25 milioni bonus compresi, il centrocampista francese è un perno imprescindibile della formazione di Paulo Fonseca ed è tra i pochi rossoneri sempre sopra la sufficienza. Insieme a Tijjani Reijnders l’ex Monaco ha formato una coppia solida, diventata l’unico punto di forza costante del Milan.

Gli altri, da Emerson Royal a Pavlovic, passando per Tammy Abraham e Alvaro Morata, non hanno ancora pienamente convinto né la tifoseria né Paulo Fonseca. Soprattutto i primi due stanno riscuotendo numerosi mugugni. Il terzino brasiliano ha giocato con continuità anche e soprattutto a causa del lungo infortunio di Calabria, portando quindi Fonseca a non avere una vera e propria alternativa. Il centrale serbo, invece, dopo un buon inizio ha man mano perso il posto ed è ormai relegato a panchinaro nonostante il grosso investimento fatto in estate. A causa dei tanti infortuni avuti fin qui, invece, i due attaccanti non riescono a trovare continuità. Né Morata né Abraham, infatti, riescono a garantire al Milan i gol e le prestazioni che si speravano in estate. Anche e soprattutto per questo motivo, nelle prossime sessioni di mercato il Milan potrebbe provare un nuovo colpo in avanti.

Mirino su Calvert-Lewin: può arrivare a parametro zero

Il Milan è alla ricerca di un nove, di un centravanti che possa segnare con continuità e far sognare i tifosi come ha fatto Olivier Giroud nelle ultime stagioni. Il mirino della dirigenza, stando a quanto riportato da TEAMtalk, è finito nuovamente in Premier League: il nuovo obiettivo è Dominic Calvert-Lewin dell’Everton.

L’attaccante inglese classe 1997, ai Toffees dal lontano 2016, si libererà a parametro zero il prossimo giugno visto che il suo contratto è in scadenza e quasi certamente non sarà prolungato, soprattutto per volontà dell’attaccante. Due gol in quindici presenze in questa stagione in Premier League e un digiuno che dura ormai dal 14 settembre, quarta giornata del campionato inglese.

In casa Everton le prossime sessioni di mercato saranno quasi certamente di rivoluzione, visto il cambio di proprietà avvenuto pochi giorni fa con l’avvento dei Friedkin. Gli statunitensi, già proprietari della Roma, detteranno le loro linee guida per il futuro della società, e in questo futuro sembra non esserci Calvert-Lewin.

Il Milan è spettatore interessato, pronto ad affondare il colpo.