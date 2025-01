La Juve riesce finalmente a portare a casa il colpo di mercato: c’è ancora qualcosa da limare per arrivare all’ufficialità desiderata, ma il più è fatto

In casa Juve cresce l’attesa dei tifosi per i colpi di mercato. La rosa bianconera affidata a Thiago Motta ha bisogno di innesti importanti, a partire dalla difesa considerata a lungo la priorità per dirigenti e allenatore, ma anche in attacco non si scherza. Milik è praticamente un oggetto misterioso sin dalla scorsa estate, non è arrivata fin qui nemmeno una presenza, ancora ai box per infortunio. All’ex tecnico del Bologna non resta che Vlahovic, che spesso è costretto a rifiatare come successo nelle ultime gare.

Urgeva un nuovo innesto per fare da vice all’attaccante serbo e Cristiano Giuntoli era al lavoro per regalare quanto prima questo colpo al proprio tecnico. Ci siamo, il colpo è arrivato! La dirigenza aveva fatto la propria scelta da qualche settimana, mettendo in stand by la pista che porta a Zirkzee. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’ansia continua per una situazione che non si sbloccava. Anche se i più scettici aspettano la firma con relativo annuncio per essere sicuri di aver portato il colpo a casa.

La Juve ha chiuso per l’attaccante: i tifosi possono esultare!

Il giocatore ormai ad un passo è naturalmente Kolo Muani. L’attaccante del PSG è in uscita dal club francese con la Juve in pole da giorni. Cosa manca? L’intesa ora pare definitiva tra tutte le parti, raggiunta nella serata di ieri. Mancano solo piccoli dettagli per poter arrivare alla fumata bianca.

Secondo quanto riportato dal portale TMW, Giuntoli ha incassato l’apertura da parte del PSG alla cessione del proprio attaccante dopo che i parigini avevano preso tempo in quanto ritenevano ancora insufficiente la proposta piemontese. La chiave che ha sbloccato tutto è chiaramente l’arrivo di Kvaratskhelia dal Napoli, una sorta di effetto domino per il mercato degli attaccanti in Europa. La fumata bianca per il georgiano data per molto vicina nella giornata di ieri, ha aiutato anche la Juve. Occhio alla formula: il PSG non era disposto inizialmente a concedere il prestito. Anche per questo i dirigenti avevano preso tempo, sfruttando la concorrenza del Tottenham a sua volta sul classe ’98.

Gli Spurs sono sempre apparsi in netto ritardo rispetto i bianconeri, la loro manovra di disturbo era visto come tentativo per il PSG di alzare le pretese in quanto la dirigenza transalpina voleva cederlo a titolo definitivo. Alla fine l’ha spuntata Giuntoli: Kolo Muani arriverà in prestito secco! I contatti con gli agenti sono stati frenetici nelle ultime ore e hanno portato al sì definitivo anche da parte del giocatore.