Le ultime di mercato hanno come protagonista, ancora una volta, la Juventus. Spunta il clamoroso affare con protagonista il serbo fuori dai piani futuri di Giuntoli e Motta

Vlahovic-Lewandowski si può fare ma non ora, bensì nel prossimo calciomercato estivo. Ma veniamo ai dettagli partendo da un presupposto: il bomber serbo è in uscita dalla Juventus. Diciamolo in modo ancor più chiaro: i bianconeri vogliono disfarsene al più presto.

Il motivo è grossomodo noto a tutti: il classe 2000 guadagna troppo, 8 milioni netti di base più bonus (10 in tutto quest’anno e 12 l’anno venturo), e non ci sono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Nel senso che l’ex Fiorentina non è disposto a tagliarsi lo stipendio, il 15% almeno come vorrebbe Giuntoli che porterebbe gli emolumenti del numero 9 a circa 6 milioni l’anno.

Juventus, ‘trattamento’ alla Chiesa per Vlahovic?

Perché firmare, guardandola dal punto di vista dell’attaccante, se fra un anno posso andarmene a zero. Il club di Exor farà di tutto e di più, come extrema ratio possibile un ‘trattamento’ in stile Chiesa, per divorziare da Vlahovic nell’estate 2025 ed evitare così di non incassare nemmeno un euro per un cartellino che, commissioni incluse, è costato la bellezza di 93 milioni di euro.

Juventus, non c’è la fila per Vlahovic: “Ma occhio al Barcellona”

Sull’addio di Vlahovic pesa e peserà pure l’aspetto tecnico. Per caratteristiche non è il centravanti ideale di Thiago Motta, in generale ha poi fortemente deluso le attese non progredendo sul piano individuale. Spesso lo si vede far fatica anche a stoppare un pallone…

Ingaggio e prestazioni, per Vlahovic non c’è la fila di (grandi) club pronti a svenarsi per lui. Da seguire, però, la pista Barcellona: “All’interno della società blaugrana ho raccolto un interesse nei confronti del serbo – ha svelato Giovanni Albanese a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Il Barça lo ritiene spendibile vista l’età di Lewandowski, in sostanza per abbassare costi ed età”.

Lewandowski, possibile addio al Barcellona a fine stagione

Lewandowski potrebbe davvero lasciare il Barcellona al termine della stagione, ovvero in anticipo di un anno rispetto alla naturale scadenza del contratto e nonostante non abbia ancora perso lo smalto del grande campione e del grande centravanti. Fin qui, infatti, ha già realizzato 26 gol in 27 partite. 36 anni, anzi quasi 37 e non sentirli… Per Vlahovic sarebbe un’impresa ardua rimpiazzare e, soprattutto, non far rimpiangere un giocatore del calibro del polacco, che potrebbe chiudere la carriera in MLS.