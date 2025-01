L’allenatore dell’Inter non nasconde il proprio malcontento per quel che sta succedendo: la società nerazzurra deve risolvere subito il problema

La sconfitta in Supercoppa è stata archiviata già dall’Inter. La squadra di Inzaghi è ripartita alla grande in campionato ed ora punta al sorpasso sul Napoli. I nerazzurri vogliono sfruttare il calendario difficile che attende Conte per mettere la freccia e riprendersi il primo posto in classifica.

C’è però un caso che sta agitando le giornate alla Pinetina, tanto da provocare il malumore dello stesso tecnico piacentino. Simone Inzaghi vuole che la situazione sia risolta il prima possibile e non che si trascini per tutto il mese di gennaio. È il calciomercato a tenere banco e c’è un calciatore nella rosa dell’Inter protagonista delle notizie: Davide Frattesi.

Il centrocampista continua a trovare poco spazio, la presenza di Barella davanti a lui limita e non poco le sue possibilità di scendere in campo da titolare. Una situazione che inizia a stare stretta all’ex Sassuolo che, infatti, sta guardandosi intorno alla ricerca di una squadra che gli consenta di giocare di più. C’è la tentazione Roma, società nella quale è cresciuto calcisticamente, a spingerlo lontano da Milano, anche se la richiesta dell’Inter – circa 45 milioni – rende la trattativa complicata. Intanto emerge la posizione proprio di Inzaghi sulla questione: l’allenatore non sta gradendo.

Inzaghi infastidito: il caso Frattesi agita l’Inter

A parlare della questione Frattesi, sul quale è da segnalare anche l’interesse del Napoli, è Sandro Sabatini intervenuto a Calcio Selvaggio.

Il giornalista si è detto d’accordo sulla valutazione da 45 milioni data al calciatore dell’Inter e ha sottolineato come Frattesi sia “andato in cortocircuito da quando lo segue la Roma“. Continuando nel suo ragionamento, Sabatini ha evidenziato che Frattesi all’Inter è il sostituto di Barella e che per Inzaghi giocherà soltanto quando l’ex Cagliari non sarà in forma o dovrà riposarsi. Inoltre sulla situazione Frattesi ha anche aggiunto: “Inzaghi si è un po’ infastidito. Frattesi non ha mai detto nulla, ma sta facendo tutto Riso che deve trovare una sistemazione anche per Cristante“.

Mosse che evidentemente non piacciono all’allenatore dell’Inter, anche perché – ha evidenziato ulteriormente il giornalista – la questione Frattesi “tocca un nervo scoperto per Inzaghi: quello del turnover“. Aggiungendo che il tecnico utilizza 11 giocatori e poi le coppie: quando non c’è un titolare entra il sostituto. “Se Barella gioca come gioca, Frattesi non trova spazio“. Una sensazione che può spingere il centrocampista lontano dall’Inter nonostante la volontà di Inzaghi e della società sia quella di non toccare nulla nella rosa.