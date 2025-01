I Los Angeles Lakers si rialzano e tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive: nella notte NBA 2024/2025, infatti, LeBron James e compagni si impongono per 117-108 contro i Miami Heat al termine di una bella rimonta. In particolare, gli ospiti sono sembrati in controllo della partita per gran parte del primo tempo, chiuso in vantaggio 54-66, ma nella ripresa la squadra di JJ Redick ha reagito in maniera importante trascinata dai 23 punti di Rui Hachimura e i 22 (con 9 assist) di LeBron, oltre alle doppie doppie di Anthony Davis (22 punti e 11 rimbalzi) e di Austin Reaves (14 punti e 14 assist), sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di rifinitore.

Grande serata anche per Stephen Curry, protagonista indiscusso nella vittoria dei Golden State Warriors sul campo dei Minnesota Timberwolves, in una partita giocata punto su punto. Colpaccio solo sfiorato dai Timberwolves, in una serata in cui non bastano i 28 punti (con 8 rimbalzi) di Anthony Edwards, il quale realizza anche una tripla finale che alimenta i rimpianti. Infatti, Minnesota, a tre minuti dalla fine, sembrava poter completare la rimonta contro una Golden State in tramortita, ma a quel punto due triple di Curry (31 punti e 8 assist) hanno ricacciato indietro i padroni di casa.

Nella notte NBA Celtics KO a sorpresa a Toronto

A Est cadono a sorpresa i Boston Celtics, autori di una partita sottotono in casa dei Toronto Raptors, che centrano la decima vittoria stagionale imponendosi per 110-97. I Raptors hanno decisamente più energia di Boston, i quali perdono la battaglia al rimbalzo (56-45) e risultano imprecisi anche al tiro con il 39.6% dal campo. L’unico sorriso arriva da Payton Pritchard, autore di 20 punti dalla panchina, mentre tra i Raptors spicca la doppia doppia di RJ Barrett da 22 punti e 10 rimbalzi.

Knicks ok a Philadelphia all’overtime

Serve l’overtime ai New York Knicks per avere la meglio su Philadelphia, che riesce a rimanere attaccata a una partita che ha visto i Sixers toccare anche lo svantaggio in doppia cifra, rimontando sul finale di terzo quarto e rispondendo anche a una tripla di OG Anunoby in chiusura dei tempi regolamentari. Si va all’overtime, quindi, dove sono i Knicks a prevalere. Grande protagonista della partita è Jalen Brunson, che con la sua energia riesce a rispondere all’assalto di Philadelphia: il periodo cruciale è il quarto, con l’inerzia tutta a favore dei padroni di casa, ma è proprio nell’ultimo quarto che Brunson trascina i suoi segnando ben 16 dei 38 punti con cui chiuderà la partita. Da segnalare anche i 23 punti di Mikal Bridges e la tripla doppia (10-17-12) di Josh Hart, mentre a Philadelphia non bastano i 33 punti di Tyrese Maxey e i 26 di Paul George.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 34-5

Boston Celtics 28-12

New York Knicks 27-15

Milwaukee Bucks 22-17

Orlando Magic 23-18

Indiana Pacers 22-18

Detroit Pistons 21-19

Atlanta Hawks 21-19

Miami Heat 20-19

Chicago Bulls 18-23

Philadelphia 76ers 15-24

Brooklyn Nets 14-27

Toronto Raptors 10-31

Charlotte Hornets 9-28

Washington Wizards 6-32

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 33-6

Houston Rockets 27-12

Memphis Grizzlies 26-15

Denver Nuggets 24-15

Los Angeles Clippers 22-17

Los Angeles Lakers 21-17

Dallas Mavericks 22-19

Minnesota Timberwolves 21-19

Sacramento Kings 20-20

Golden State Warriors 20-20

Phoenix Suns 19-20

San Antonio Spurs 19-20

Portland Trail Blazers 13-26

Utah Jazz 10-29

New Orleans Pelicans 10-32

I risultati della notte NBA tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio

Philadelphia 76ers-New York Knicks 119-125 OT

Toronto Raptors-Boston Celtics 110-97

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 94-110

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 122-93

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 119-116

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 115-129

Denver Nuggets-Houston Rockets 108-128

Utah Jazz-Charlotte Hornets 112-117

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 115-116

Los Angeles Lakers-Miami Heat 117-108

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 126-67