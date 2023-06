Inter, vicino l’acquisto di Yann Bisseck: sarà in Italia dopo gli Europei Under 21

Manca ormai solo l’ufficialità per l’approdo all’Inter di Yann Bisseck, capitano della Germania Under 21, selezione al momento impegnata negli Europei. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore tedesco arriverà in Italia nella prima metà di luglio per le visite mediche e le firme. Il calciatore ha già un accordo di massima con l’Inter: pronto un quinquennale fino al 30 giugno 2028, con i nerazzurri che pagheranno all’Aarhus i 7 milioni di euro della clausola rescissoria in due rate da 3.5 milioni di euro, a distanza di un anno l’una dall’altra.