Inter, tutto fatto per la cessione di Brozovic: il croato a Parigi per trattare con l’Al-Nassr

Si è sbloccata o quasi la trattativa per portare Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Il centrocampista dell’Inter, secondo quanto riporta la stampa croata, è stato fotografato all’hotel Shangri-La di Parigi dove incontrerà in serata gli emissari del club saudita in modo tale da firmare il triennale che potrebbe avvicinarsi a una cifra di 100 milioni complessiva, con intesa trovata anche tra nerazzurri e arabi.