Highlights e gol Georgia-Israele 3-4 ai rigori: Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

Gli highlights e le azioni salienti di Georgia-Israele, match dei quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La prima occasione da gol è per Israele con Turgeman che penetra in area ma calcia a lato davanti a Mamardashvili. Georgia pericolosa nel finale con Gagua, che spreca due chance. Il verdetto è trascinato all’extra time, dove regna la stanchezza e la paura di sbagliare. Si va quindi ai calci di rigore, dove trionfa Israele.