Inter, Sky: Brozovic ha firmato con Al Nassr, manca solo annuncio

Il trasferimento di Marcelo Brozovic dall’Inter all‘Al Nassr è ormai definito, lo riferisce Sky. Mancavano solo gli ultimi dettagli perché la lunga trattativa si concludesse. Brozovic giocherà in Arabia Saudita, guadagnando circa 100 milioni di euro in tre anni, mentre l’Inter incassa 18 milioni. Il croato lascia Milano dopo otto stagioni e mezzo, quando arrivato dalla Dinamo Zagabria nel gennaio del 2015, ha iniziato un percorso con la squadra neroazzurra costellato di successi e vittorie, con 31 reti segnate e 5 trofei collezionati.