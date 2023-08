Inter, si prova il sorpasso sul Manchester United per Pavard

L’Inter potrebbe mirare su Benjamin Pavard, dopo il fallimento della trattativa di Samardzic. Come riportato da Sky Sports UK, i nerazzurri avrebbero allacciato i primi contatti per raggiungere il difensore francese, approfittando dello stallo del Manchester United, bloccato da Harry Maguire, la cui uscita si sta facendo sempre più complessa. Senza il suo addio i Red Devils non possono approcciare Pavard e dunque l’Inter starebbe cercando di approfittarne per bruciare la concorrenza.