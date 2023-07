Inter, nuovo intoppo per Sommer: il Bayern Monaco non trova l’accordo per Raya

Nuovo intoppo in casa Inter per quanto riguarda il possibile approdo di Yann Sommer come portiere nerazzurro. Il Bayern Monaco, che ne detiene il cartellino, deve infatti cercare un altro secondo portiere prima di cedere lo svizzero, e lo aveva individuato in David Raya Martin del Brentford, ma l’operazione, che sembrava vicina alla chiusura, è invece ora sospesa e rischia di saltare, questo perché sia il club inglese che l’estremo difensore, non hanno accettato la proposta dei bavaresi. Se l’affare non va in porto, è chiaro come per sbloccare Sommer ci sia da aspettare che il club tedesco trovi un altro portiere.