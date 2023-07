Napoli, l’Al Hilal non molla Osimhen: i sauditi provano a convincere il nigeriano

L’Al Hilal non ha intenzione di spegnere il suo grande sogno di mercato legato all’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Stando a quanto riportato da L’Equipe, infatti, il club saudita ha sempre nel suo mirino il nigeriano e avrebbe già avviato i contatti per provare a convincerlo a trasferirsi nella Saudi Pro League. Osimhen è vicino al rinnovo con il Napoli, ma l’Al Hilal ha intenzione di tentare fino in fondo il grande colpo di mercato.