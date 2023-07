Inter, Morata ha aperto al trasferimento: resta da colmare la distanza con l’Atletico Madrid

L’Inter prova a voltare pagina dopo il caso Lukaku e per il ruolo di attaccante punta forte su Alvaro Morata. E’ questo il nome del giorno, dopo l’incontro preliminare con l’agente e l’intermediario del calciatore, già con un ampio passato in Italia con la maglia della Juventus. E dopo la vicenda Cuadrado, per i nerazzurri oramai non è più un problema prelevare un simbolo bianconero, ma bisogna intavolare una trattativa complessa soprattutto per la ferma volontà dell’Atletico Madrid di non scendere sotto la richiesta iniziale di 21 milioni di euro. L’Inter punta a uno sconto, forte del gradimento da parte dell’attaccante che sarebbe emerso oggi, e può arrivare a 15 milioni. Intanto, c’è sempre aperta la pista Roma per l’attaccante spagnolo.