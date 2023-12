Inter Miami, ufficiale l’arrivo di Luis Suarez: torna a far coppia con Messi

Adesso è ufficiale, anche se tutto fatto già da giorni: Luis Suarez è un nuovo attaccante dell’Inter Miami. Il fenomenale uruguaiano arriva dai brasiliani del Gremio ed è stato prelevato dal club statunitense, in cui tornerà così a far coppia con Leo Messi dopo gli anni al Barcellona in cui i due formavano due terzi di un tridente sempre stellare. Per il Pistolero, 37 anni da compiere fra un mese, si tratta presumibilmente dell’ultima avventura in carriera.

“Sono davvero contento ed entusiasta di affrontare questa nuova sfida con l’Inter Miami. Non vedo l’ora di cominciare, sono pronto a lavorare per trasformare in realtà il sogno di vincere titoli con questo grande club. Sono ottimista e darò il 100% per portare gioia a questi grandi tifosi di cui ho sentito molto parlare“. Queste le prime parole di Luis Suarez da nuovo calciatore dell’Inter Miami.