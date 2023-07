Inter, Gazzetta: Shakhtar non abbassa il prezzo, per Trubin vuole 20 milioni

Con André Onana oggi in partenza per Manchester, dove firmerà con lo United, l’Inter ha da risolvere la questione portieri. Il primo obiettivo a breve termine è Yann Sommer, che Simone Inzaghi vorrebbe portare con sé nella tourneé giapponese che prenderà il via a breve. La dirigenza nerazzurra gradirebbe risparmiare qualcosa sull’esperto portiere del Bayern Monaco in modo poi da poter affondare il corpo per il giovane Antolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, riferisce la Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza nel 2024, ma trattare con gli ucraini non si sta rivelando facile. La società chiede infatti più di 20 milioni di euro e in queste settimane non ha abbassato la richiesta, provando a monetizzare il più possibile dalla cessione del loro talento.