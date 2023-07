Il Leeds passa ai proprietari dei San Francisco 49ers, Marathe nuovo presidente

di Valerio Carriero 2

Si è conclusa la cessione del Leeds ai 49Enterprises, proprietari della squadra californiana di football americano dei San Francisco 49ers. Sarà Paraag Marathe, già vicepresidente e membro del consiglio del club, il nuovo presidente del club inglese, con il compito di supervisionare anche le operazioni calcistiche e commerciali, con l’obiettivo di riconquistare subito la promozione in Premier League. Marathe prende dunque il posto di Andrea Radrizzani, nuovo proprietario della Sampdoria.

“Questo è un momento importante per il Leeds United e siamo già al lavoro – le parole del nuovo presidente – Questa transizione è un reset necessario per tracciare un nuovo corso per il club. Abbiamo già nominato un First Team Manager di tutto rispetto con un track record di successi e siamo fiduciosi che il Leeds avrà una squadra competitiva per la prossima stagione“. Angus Kinnera resta nella carica di Ceo, Rudy Cline-Thomas entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come comproprietario e vicepresidente del club.