Conference League 2023/2024: Maribor, Dudelange e Inter Escaldes al secondo turno preliminare

In archivio il primo turno preliminare di Conference League 2023/2024 ed è dunque una serata ricca di verdetti. A cominciare dalla sfida che ha aperto il programma di oggi, quella vinta dal Maribor per 1-2 in casa dei maltesi del Birkirkara, che per gli sloveni vale il secondo turno in virtù del pareggio dell’andata. Superano il turno anche il Dudelange, che con una tripletta di Van Lingen ha battuto 2-3 gli irlandesi del San Patricks dopo esserci riusciti anche all’andata, e l’Inter Escaldes, che pareggia contro il Vikingur ed elimina questa formazione proveniente dalle isole Far Oer. Nettissima la vittoria dell’Alashkert, squadra armena, contro i montenegrini dell’Arsenal Tivat, battuti tra le mura amiche per 1-6, il sogno dei Magpies di Gibilterra si infrange in casa degli irlandesi del Dundalk (3-1).

Santa Coloma e Torshavn si qualificano ai supplementari, mentre servono i rigori per decidere che gli armeni dell’Ararat Armenia riescano a superare la resistenza degli albanesi dell’Egnatia, ma anche per i gallesi dell’Haverfordwest che battono dal dischetto i macedoni dello Shkendija. In tarda serata, altri due match arrivano alla lotteria degli undici metri: dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari, si arriva clamorosamente al quattordicesimo rigore calciato a testa tra Glentoran e Gzira e la spuntano i maltesi, mentre i georgiani del Kutaisi passano in casa dei bosniaci del Sarajevo.