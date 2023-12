Inter, Buchanan si avvicina. Canadese in rotta con il Bruges, nerazzurri vogliono ok a gennaio

L’Inter si avvicina sempre più a Tajon Trevor Buchanan, esterno canadese classe 1999 di proprietà del Bruges. Nelle ultime settimane infatti il giocatore sembra ormai in rotta con la squadra belga, che lo ha relegato in panchina in più occasioni. La mancata convocazione nella partita di campionato andata in scena ieri contro il Molenbeek rappresenterebbe proprio il segnale inequivocabile della rottura. Buchanan è il profilo scelto dall’Inter anche nell’ottica della sostituzione di Cuadrado, oltre che una tutela in caso di mancato accordo sul rinnovo di Dumfries.

L’ok del giocatore c’è già, resta da capire come perfezionare l’accordo con il Bruges che accetterebbe anche un prestito a gennaio ma con un indennizzo in proprio favore. Una situazione che spinge la dirigenza nerazzurra a chiedere l’autorizzazione a procedere a Zhang. Inizialmente infatti non erano previsti investimenti nel mercato invernale, quindi l’operazione Buchanan è una sorta di “extra-budget” che dovrà essere valutato dalla proprietà. Anche Inzaghi e lo staff tecnico hanno fatto presente la necessità di allungare la rosa in quella zona di campo, visti i tanti impegni. Con il canadese c’è già la bozza di un contratto da cinque anni, non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi per capire come evolverà la situazione.