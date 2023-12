Frosinone-Juventus, gol splendido di Yildiz: dribbling pazzesco alla prima da titolare (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

E’ un gol splendido quello di Kenan Yildiz in Frosinone-Juventus: un dribbling pazzesco, una magia con cui si libera di tre uomini e poi può calciare sul primo palo beffando Turati. Ma è davvero magico il modo in cui si è liberato nello stretto, regalando così il vantaggio ai bianconeri nonché il suo primo gol in Serie A alla prima da titolare con la maglia bianconera. Di seguito ecco il video.