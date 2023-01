Novità per Zaniolo all’ultimo giorno di calciomercato. L’attaccante avrebbe chiamato nella notte al Bournemouth per accettare l’offerta e partire per la Premier. La proprietà del club inglese ha poi bloccato tutto perché era stato già speso troppo in altre operazioni calciomercato. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, presso Sky Sport.