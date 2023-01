Superlega, Tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa: “Non possono sanzionare i club”

E’ stato accolto dal Tribunale Provinciale di Madrid il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17, stabilendo che Fifa e Uefa non hanno il diritto di sanzionare i club che vogliono aderire alla Superlega. A riportarlo è As, che ha avuto accesso al dispositivo: “Fifa e Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se serve da scusa per sostenere un monopolio dal quale ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere una concorrente, la Superlega“.

Il Tribunale provinciale di Madrid ha inoltre ritenuto l’azione “un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione di dominio“, mettendo in discussione il fatto che la distribuzione degli utili da parte di Fifa e Uefa “costituisca necessariamente il meglio possibile per gli interessi generali dello sport“. Un punto di vista diametralmente opposto a quello dell’Avvocatura generale della UE, che il mese scorso aveva espresso il suo parere, non vincolante, sostenendo che “le norme della Fifa e della Uefa sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione“.