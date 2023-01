Dani Alves accusato di violenza sessuale: la moglie chiede il divorzio

Joana Sanz, moglie di Dani Alves, chiederà il divorzio. Una decisione maturata in seguito alla vicenda che vede protagonista il calciatore brasiliano, accusato di violenza sessuale ai danni di una 23enne in una discoteca di Barcellona, e attualmente in carcere. La donna inizialmente si era schierata dalla parte del marito, ma visto l’evolversi della situazione ha optato per il divorzio e lo comunicherà a Dani Alves tramite i propri legali. Momento molto difficile per Joana Sanz, che poco tempo fa ha perso la mamma e ora si ritrova a dover gestire un’altra situazione complicata.