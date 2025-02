Il Milan sta vivendo un momento particolarmente difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta di Torino. Con Conceicao a rischio, la dirigenza si sta già muovendo per cambiare le cose nell’area sportiva.

La squadra fatica a trovare continuità e, nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Sergio Conceicao , i miglioramenti tardano ad arrivare. Gerry Cardinale, ancora indeciso sul futuro del tecnico portoghese alla guida dei rossoneri, vorrebbe al suo fianco un direttore sportivo di esperienza per dare maggiore solidità alla gestione del mercato. Il nome più caldo è Fabio Paratici, attualmente in attesa di scontare la squalifica che terminerà il 30 giugno e che ha vissuto un passato vincente alla Juventus. Il suo arrivo porterebbe competenza e capacità nella costruzione della rosa, ma il suo ingaggio porterebbe soprattutto benefici indiretti, visti i numerosi rapporti con agenti di spicco e manager con un parco giocatori di tutto rispetto.

Oltre a Paratici, il Milan sta valutando altre opzioni tra cui Andrea Berta, attualmente all’Atlético Madrid, senza scartare del tutto il profilo di Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Mentre la società pianifica il futuro a livello dirigenziale, la squadra deve ritrovare la stabilità in campo. Un mancato piazzamento nelle competizioni europee complicherebbe ulteriormente il progetto tecnico – quindi il futuro del tecnico – mettendo a rischio la possibilità di attrarre rinforzi di qualità nella prossima sessione di mercato. Il finale di stagione sarà quindi decisivo sia per la squadra che per la dirigenza.

Bomba Milan, Paratici chiama Kulusewski

Quello tra l’ex giocatore della Juventus e Fabio Paratici sembra essere un legame destinato a protrarsi per lungo tempo. Fu proprio l’ex Ds dei bianconeri a portare Kulusewski alla Juventus, prelevandolo dall’Atalanta, per poi portarselo dietro dopo il trasferimento nell’area sportiva del Tottenham Hotspur. L’ex fantasista del Parma sta facendo molto bene in Premier League e per il Milan sarebbe il colpo ideale, perfettamente bilanciato tra gioventù ed esperienza internazionale.

Con 7 gol all’attivo in questa stagione, Kulusewski ha un contratto con gli Spurs fino al 2028, cosa che di certo non renderà le trattative semplici. I londinesi attualmente valutano il trequartista svedese oltre i 60 milioni e il Milan non naviga in acque propriamente tranquille dal punto di vista economico. L’eventuale ingaggio di Paratici però potrebbe fare la differenza e permettere ai rossoneri di intavolare una trattativa con una formula vantaggiosa. Da escludere il prestito con diritto di riscatto, ma di fronte a un obbligo condizionato la dirigenza del Tottenham potrebbe sedersi al tavolo.