Gregg Popovich è tornato a incontrare i giocatori dei San Antonio Spurs in queste ore, per un faccia a faccia molto emozionante. Come riportato da Espn, il coach 76enne ha annunciato che non tornerà sulla panchina della franchigia NBA texana in questa stagione. “Pop” sta infatti ancora recuperando dall’ictus che lo ha colpito lo scorso novembre, alla vigilia del match tra San Antonio e i Minnesota Timberwolves. Da allora il suo posto è stato presso all’assistente Mitch Johnson, promosso giocoforza come head coach a interim. Dal cambio di guida tecnica il record degli Spurs è di 22 vittorie e 30 sconfitte, con i playoff e i play-in sempre più lontani nella Western Conference.

Stando alle fonti di Espn, l’incontro tra Popovich e i suoi giocatori è stato molto emozionante e in diversi si sono commossi. Allo stesso tempo l’allenatore più anziano in attività nella storia dell’NBA ha voluto fare ironia e scherzare con i giocatori e lo staff, oltre a parole per motivare e consigliare tutto il gruppo in vista dei prossimi impegni. Pochi minuti dopo è stata pubblicata una nota ufficiale dello stesso Popovich: “Ho deciso di non tornare in panchina questa stagione. Mitch Johnson e il suo staff hanno fatto un lavoro meraviglioso e la determinazione e la professionalità dimostrate dai giocatori, restando uniti durante una stagione difficile, sono state eccezionali. Continuerò a concentrarmi sulla mia salute con la speranza di poter tornare ad allenare in futuro”.

Davvero impressionanti i numeri del coach di San Antonio, che siede sulla panchina degli Spurs addirittura dalla stagione 1996-1997. Nella bacheca di Popovich ci sono ben cinque anelli di campione NBA, oltre a numeri da record come le 1412 vittorie in regular season e le 170 in partite dei playoff. A questo si aggiunge anche la guida della nazionale statunitense, con cui ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Una figura mitologica e molto più di un semplice allenatore, come confermano i suoi stessi giocatori. Tra questi spicca Victor Wembanyama, stella degli Spurs ma costretta ai box per il resto di tutta la stagione a causa di una trombosi venosa profonda alla spalla destra. Poche settimane fa il francese classe 2004, prima scelta di San Antonio al draft 2023, aveva apertamente affermato come Popovich sia la sua principale influenza cestistica: “Pop non è solo un coach o un capo, è un leader”.

Quella di oggi è in ogni caso la prima dichiarazione pubblica di Popovich dalla metà dello scorso dicembre, quando il tecnico nato nel 1949 aveva parlato del “travolgente supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto durante questo periodo.”