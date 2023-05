Il Mattino – Koulibaly sogna un ritorno al Napoli: il difensore non è felice al Chelsea

Kalidou Koulibaly non è più felice al Chelsea e si è pentito della scelta fatta un anno fa, quando il difensore senegalese aveva lasciato Napoli per approdare nel club 2 volte vincitore della Champions League. A parlarne è, nella sua edizione odierna, ‘Il Mattino, famoso quotidiano partenopeo che ha raccontato come l’ex numero 26 azzurro tornerebbe volentieri a vestire la casacca del Napoli, squadra con cui ha fatto la storia dal 2014 al 2022 e in cui si è sempre trovato bene, a quanto pare meglio di quanto non si sia trovato a Londra nella stagione in corso. L’operazione è, in ogni caso, complessa, quasi impossibile: per riaccoglierlo, Aurelio De Laurentiis dovrebbe rinunciare all’ormai imprescindibile Kim Minjae (che non ha per nulla fatto rimpiangere Koulibaly quest’anno) e, in più, il Chelsea dovrebbe contribuire al pagamento dell’onerosissimo ingaggio che il senegalese percepisce attualmente dai Blues.