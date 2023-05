Sergio Rico, la nota del Psg: “In contatto con chi gli è vicino”

“Il Paris Saint-Germain ha appreso dell’incidente del suo giocatore Sergio Rico questa domenica e rimane in costante contatto con chi gli è vicino. L’intera comunità dà loro il loro pieno sostegno”. Lo scrive in una nota il Paris Saint Germain, a proposito delle condizioni del portiere. All’indomani della vittoria del titolo di campione di Francia, Sergio Rico è stato vittima questa mattina di un incidente a cavallo in Spagna e secondo i media spagnoli sarebbe ricoverato in ospedale.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023