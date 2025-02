L’Atalanta sta attraversando un periodo turbolento dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge. La sconfitta complessiva per 5-2 è stato l’ennesimo campanello d’allarme in questa seconda parte di stagione.

I recenti risultati in campionato e Coppa Italia lo dimostrano. Dopo un convincente 5-0 in trasferta contro il Verona, la squadra di Gasperini ha rallentato il passo con un pareggio deludente per 1-1 contro il Torino e un’eliminazione amara dalla Coppa Italia ai quarti, con la vittoria di misura del Bologna. A rendere ancora più delicato il momento poi ci sono le tensioni interne esplose in seguito al rigore sbagliato da Ademola Lookman contro il Brugge. Il tecnico nerazzurro non ha usato mezzi termini, definendo l’attaccante uno dei peggiori rigoristi mai visti, scatenando la reazione del giocatore, che ha giudicato le parole “profondamente irrispettose”. Un botta e risposta che ha acceso le polemiche e alimentato dubbi sulla coesione dello spogliatoio.

Se fino a poche settimane fa la Dea sembrava pienamente in corsa per un posto Champions, o addirittura in lizza per il titolo, ora la fiducia sembra vacillare. Gasperini è chiamato a gestire non solo la flessione dei risultati, ma anche le dinamiche interne per evitare che la crisi si trasformi in un crollo definitivo. Resta da vedere se l’Atalanta riuscirà a reagire o se questo periodo difficile segnerà una svolta negativa nella stagione dei nerazzurri, stagione che tra l’altro potrebbe essere l’ultima per il Gasp.

Gasperini cambia casa, Roma o Napoli nel suo futuro

Alla vigilia della gara contro l’Empoli, le parole di mister Gasperini sono state tutt’altro che rassicuranti circa il suo futuro. Gli ultimi risultati e la lite a distanza con Lookman potrebbero portare a un punto di rottura difficile da cucire, dopo un ciclo durato quasi un decennio che ha portato i bergamaschi a vincere l’Europa League. Ho la sensazione che non ci saranno ulteriori rinnovi – ha dichiarato l’ex Genoa durante la consueta conferenza pre partita – com’è stato detto c’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere già a fine stagione.

Parole piuttosto nette quelle del tecnico, che a quanto pare dà per scontato un suo addio nei prossimi mesi. La sensazione è che la decisione verrà presa tra qualche settimana, mentre intanto a Napoli, in caso di addio di Conte, sarebbero ben disposti ad accogliere uno dei migliori allenatori italiani sulla piazza. Da non escludere è la Roma, che con ogni probabilità si separerà da Ranieri a fine stagione, a meno di clamorose sorprese.