Giuseppe Manfredi è stato confermato presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio olimpico 2025/2028. È questo l’esito della 47esima assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al PalaCongressi di Rimini. Un’assemblea che ha visto una straordinaria partecipazione del panorama pallavolistico nazionale, visto che si sono accreditate 3.138 su 3.484 società aventi diritto al voto, pari al 90,07%. Per Manfredi, che era l’unico candidato alla presidenza, si tratta del secondo mandato consecutivo, dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente federale nei due mandati precedenti. Insomma, già una lunga carriera per il presidente, rieletto con 146.153 voti a favore, pari al 96,8% del totale.

Le parole di Manfredi dopo la rielezione

“Adesso viene il bello. Sono entusiasta di vedervi così numerosi a questa assemblea – le prime parole di Giuseppe Manfredi dopo la rielezione. Sono davvero felice di vedere qui tutto il nostro mondo. Ci sono le società, i dirigenti, e possiamo dire con fierezza che siamo una grande Federazione. Vi ringrazio soprattutto per quello che ancora dovremo fare. Spero di continuare a essere esattamente come sono sempre stato. Conto di venire ancora su tutto il territorio; con l’aiuto dei presidenti regionali, voglio parlare con tutte le società. Ringrazio il Consiglio Federale uscente, sono stati tutti eccezionali e mi hanno aiutato tantissimo. Hanno svolto un più che egregio lavoro. Ognuno di loro, magari in ruoli diversi, saranno sempre vicini al nostro meraviglioso mondo. Ultimo ringraziamento lo voglio fare a tutti i ragazzi che lavorano per questa stupenda Federazione”.

Contestualmente all’elezione del presidente, sono stati eletti i due vice presidenti (Massimo Sala ed Elio Sità) e il Consiglio Federale. Quest’ultimo è composto da Davide Anzalone, Stefano Bianchini, Giuseppina Cenedese, Giuseppe Lomurno, Marco Mari, Giusy Piredda, Luigi Saetta e Silvia Strigazzi. I consiglieri rappresentanti degli atleti sono Andrea Abbiati, Antonella Di Cesare ed Enrica Merlo, mentre il rappresentante dei tecnici è Vincenzo Santomassimo. Infine, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è Vincenzo Marranzini.