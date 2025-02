Mikaela Shiffrin ce l’ha fatta! La campionessa statunitense è riuscita nell’impresa di centrare la centesima vittoria in Coppa del mondo aggiudicandosi la prova di slalom femminile a Sestriere. Un traguardo inseguito a lungo, fin da quel tremendo 30 novembre che l’ha vista cadere nel gigante di Killington. Un incidente che sembrava senza particolari conseguenze, ma che invece si è trasformato in un lungo calvario. Una ferita profonda all’addome, una grave lacerazione muscolare che solo per questione di millimetri non ha interessato anche alcuni organi interni. Poi il lungo recupero, lo sforzo di affrontare anche le barriere psicologiche dopo l’evento traumatico che l’hanno portata a saltare la prova di gigante ai Mondiali di Saalbach (compensata alla grande con l’oro nella combinata con Breezy Johnson).

Insomma, la centesima vittoria (e 155esimo podio) è una grande liberazione per Shiffrin, che dopo aver tagliato il traguardo si getta a terra quasi incredula per avercela finalmente fatta. Her Majesty, dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima manche, firma il quarto tempo nella seconda chiudendo in 1:50.33 davanti alla croata Zrinka Ljutic. La croata conferma il secondo posto della prima manche chiudendo a 61 centesimi e prendendosi il primo posto nella classifica di specialità. A completare il podio è Paula Moltzan (+0.64) che, rispetto alla prima manche, scalza Katharina Liensberger. In quinta posizione ecco la seconda, vera, protagonista di giornata: si tratta della svedese Cornelia Oehlund, che firma nettamente il miglior tempo della seconda manche e guadagna 18 posizioni rispetto alla 23esima. Per la 19enne di Are si tratta del miglior risultato in carriera.

“Molte cose dovevano andare per il verso giusto affinchè ciò accadesse. Ma anch’io ho fatto qualcosa di ‘giusto’. Tutti sono stati così gentili e mi hanno supportato. Vi sono così grata, grazie”, ha dichiarato la vincitrice, molto emozionata per questo risultato storico.

La gara delle azzurre

Giornata difficile, invece, per quanto riguarda l’Italia: sono state tre le azzurre in grado di partecipare alla seconda manche, ma senza riuscire a incidere e, anzi, perdendo posizioni con prove nel complesso negative. Ecco, quindi, che la migliore delle italiane è Marta Rossetti, che trova i primi punti in Coppa del mondo chiudendo 16esima a +1.86, con Martina Peterlini 19esima a +2.45 e Lara Della Mea a +2.54. Out nella prima manche, invece, Lucrezia Lorenzi (34°), Vera Tschurtschenthaler (42°), Celina Haller (48°), Emilia Mondinelli (52°), Giorgia Collomb (54°) e Alice Pazzaglia (59°). Da sottolineare che nella prima manche è uscita di scena anche Camille Rast. Arrivata in Italia da leader della classifica di specialità, la svizzera ha ottenuto il miglior tempo nel secondo intermedio ma, dopo un terzo settore non all’altezza, è uscita dal tracciato nell’ultimo tratto.

Shiffrin, a Sestriere la vittoria numero 100: l’ordine di arrivo dello slalom

Mikaela Shiffrin (USA) 1:50.33 Zrinka Ljutic (CRO) +0.61 Paula Moltzan (USA) +0.64 Katharina Liensberger (AUT) +0.76 Cornelia Oehlund (SWE) +0.84 Emma Aicher (GER) +1.10 Lena Duerr (GER) +1.13 Anna Swenn Larsson (SWE) +1.24 Wendy Holdener (SUI) +1.25 Andreja Slokar (SLO) +1.30

16. Marta Rossetti (ITA) +1.86

19. Martina Peterlini (ITA) +2.45

21. Lara Della Mea (ITA) +2.54

La classifica generale aggiornata

Federica Brignone (Ita) 999 punti Lara Gut-Behrami (Sui) 809 Zrinka Ljutic (Cro) 753 Sara Hector (Swe) 666 Camille Rast (Sui) 662 Sofia Goggia (Ita) 621 Alice Robinson (Nzl) 525 Lara Colturi (Alb) 504 Wendy Holdener (Sui) 466 Katharina Liensberger (Aut) 438

21. Laura Pirovano (Ita) 260

22. Marta Bassino (Ita) 244

28. Elena Curtoni (Ita) 208

57. Roberta Melesi (Ita) 78

58. Lara Della Mea (Ita) 75

60. Martina Peterlini (Ita) 72

65. Asja Zenere (Ita) 59

70. Nicol Delago (Ita) 42

80. Giorgia Collomb (Ita) 27

81. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

93. Nadia Delago (Ita) 18

97. Marta Rossetti (Ita) 15

104. Beatrice Sola (Ita) 10

106. Vicky Bernardi (Ita) 9

115. Sara Thaler (Ita) 1