Galatasaray, ufficiale: Icardi torna a titolo definitivo dal Psg

Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray e si tratta di un ritorno. Dopo la notizia resa nota dallo stesso club turco attraverso un video pubblicato sui canali social in cui il centravanti argentino si trovava in aereo pronto a raggiungere Istanbul, anche il Psg, che ne detiene il cartellino, annuncia il trasferimento a titolo definitivo in Turchia: “Mauro Icardi, ceduto in prestito al Galatasaray nella stagione 2022-2023, approda definitivamente al club turco. Il Paris Saint-Germain augura a Mauro molto successo per il resto della sua carriera“.