Claudio Ranieri vince il premio “Costruiamo gentilezza nello sport”

“Un esempio di valore, un signore nella vita e in campo”. Domenica 30 luglio sarà consegnato a Claudio Ranieri il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, il riconoscimento di Ussi Toscana e Cor et Amor che quest’anno viene vinto dal tecnico del Cagliari, in particolare per il gesto rivolto ai propri tifosi di ‘tifare per’ e non ‘tifare contro’ dopo aver ottenuto a Bari la promozione in Serie A.