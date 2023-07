Gregorio Paltrinieri: “Continuo a pensare di essere il più forte quando sto bene”

“Il ritiro dai 1.500 stile libero? È stata una decisione soffertissima, sarei rimasto là anche senza gareggiare. Dovevo fare delle visite e volevo accelerare. Non so se andrò alla Coppa del Mondo di Parigi: lunedì farò delle visite, quindi vedremo”. Lo ha dichiarato Gregorio Paltrinieri, già tornato in Italia dopo la delusione di Fukuoka e presente a Milano ai Mondiali di scherma a sostenere la sua compagna Rossella Fiamingo: “Sono positivo per quanto riguarda il recupero. Forse è un mio errore, continuo a pensare di essere il più forte quando sto bene, non l’ho dimostrato in tutto quello che volevo dimostrare, ma stavo male e comunque siamo riusciti a vincere la staffetta ed arrivare secondo nella 5 chilometri. Devo centellinare le energie e non fare mille gare, se sono nella situazione giusta ce la posso fare”.