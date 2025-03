La posizione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è sempre più incerta. Nonostante il trionfo in Supercoppa Italiana contro l’Inter, le ultime settimane hanno segnato una brusca frenata.

L’eliminazione prematura dalla Champions League e la recente sconfitta nella gara di recupero contro il Bologna (che era fondamentale) hanno fatto sprofondare i rossoneri lontano dalla zona Champions. La fiducia nei confronti del tecnico portoghese sta vacillando, e la dirigenza ha fissato paletti chiari: senza la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League, il suo futuro sarà lontano da Milano. L’eredità raccolta da Conceição non era semplice. Il Milan arrivava da mesi difficili sotto la guida di Paulo Fonseca, il cui operato aveva destabilizzato squadra e ambiente.

Il portoghese ha provato a risollevare una formazione spenta e priva di identità, riuscendoci solo a tratti. Ora, però, il tempo stringe e la pressione è alle stelle. Conceicao ha ribadito di non voler mollare, respingendo le critiche con toni diretti: “Ho vinto 13 trofei, non vengo dal nulla”. Ma il malumore cresce tra i tifosi, divisi tra chi vorrebbe un cambio immediato e chi spera ancora nella svolta. Nel frattempo, la società valuta alternative e tra i nomi accostati alla panchina rossonera c’è anche quello di Cesc Fàbregas. Il destino di Conceicao si giocherà nelle prossime settimane: la sua permanenza dipende solo dai risultati.

Doppio colpo Milan: Fabregas porta Nico Paz

L’ingaggio di Cesc Fabregas per la prossima stagione potrebbe essere accompagnato persino dal primo colpo di mercato per il prossimo campionato. Il tecnico del Como gode di un’ottima reputazione, probabilmente grazie al suo passato recentissimo da giocatore, oltre che da imprenditore e azionista della squadra lariana. Tra l’ex giocatore dell’Arsenal e Nico Paz si è sviluppato un grande feeling in questa stagione e l’allenatore del Como, nel caso in cui dovesse approdare a Milanello, farebbe carte false per portarlo con sé.

Il trequartista argentino ci ha messo un po’ a carburare, come tutta la squadra, ma poi si è presto imposto nelle gerarchie lariane ed è diventato un punto fermo per Cesc Fabregas. Con un contratto fino al 2028, Nico Paz ha messo a segno 6 gol e 5 assist, dando un chiaro segnale a chi, come il Real Madrid, lo ha lasciato andare forse con troppa facilità. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni e la volontà di Fabregas potrebbe fare la differenza, mentre di sicuro per il ragazzo Milano sarebbe una destinazione gradita.