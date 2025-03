Sintayehu Vissa è record italiano nel miglio. La tesserata per Atletica Brugnera Friulintagli taglia il traguardo in 4’21″51 battendo il suo primato al coperto, 4’24″54 e risalente al 2023, e anche il crono storico outdoor di Gabriella Dorio (4’23″29) di Viareggio 1980. Nella notte indoor a Boston la mezzofondista azzurra, al Boston University-Track & Tennis Center, ha chiuso al secondo posto nell’evento Last Chance Indoor National Qualifier alle spalle della statunitense Heathe Maclean, prima in 4’17″01. La primatista italiana nei 1500 metri (stabilito a Parigi 2024 in 3’58″11) si è tenuta dietro la neozelandese Maia Ramsden, terza in 4’21″56. È il terzo record del mezzofondo femminile in questa prima parte del 2025, ognuno con una firma diversa. Oltre al primato di Vissa, sono stati spostati i limiti anche nei 1500 indoor per mano di Marta Zenoni (4:03.59 in Lussemburgo) e nei 3000 grazie all’8:30.82 di Nadia Battocletti a Liévin.

La top ten di giornata

Heather Maclean (New Balance) in 4’17″01 Sintayehu Vissa (OAC) in 4’21″51 Maia Ramsden (OAC) in 4’21″56 Susan Ejore (Under Armour Dark Sky) in 4’22″21 Dorcus Ewoi (Puma Elite Running Team) in 4’22″39 Simone Plourde (Nike) in 4’22″47 Angelina Ellis (UA DARK SKY DISTANCE) in 4’26″69 Hannah Segrave (Atlanta Track Club Elite) in 4’28″47 Sadie Sargent (Nike) in 4’29″68 Teagan Schein-Becker (Brooks Beasts TC) in 4’30″29

La carriera di Vissa

Primatista italiana dei 1500 metri con 3:58.11 nel 2024, inizia a praticare l’atletica nel 2008. Nella primavera del 2018 ha avuto un infortunio al crociato destro ed è quindi rimasta a lungo ferma. Il salto di qualità nel 2022 a cominciare dalla stagione indoor con una serie di progressi e il secondo posto nei campionati universitari al coperto sul miglio. All’aperto, dopo essere scesa a 2:01.06 negli 800 metri, ha vinto il titolo Ncaa nei 1500 prima di firmare il personale pochi giorni più tardi con 4:04.64. Dall’autunno del 2022 vive e si allena a Boulder, in Colorado, con il tecnico Dathan Ritzenhein, ex primatista statunitense dei 5000 metri. Nel 2023 ha stabilito due record italiani del miglio indoor fino a 4:24.54, riscritto dopo 41 anni, realizzando anche il crono di 4:07.14 nel passaggio ai 1500 e all’aperto si è portata a 4:01.66. opo il primato nazionale outdoor, siglato nel 2024 in semifinale alle Olimpiadi di Parigi, ha corso altre due volte in 3:58 ed è cresciuta nei 3000 con 8:40.81, terza italiana di sempre.