Giorgia Collomb è campionessa del mondo Junior di in gigante. Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel Parallelo a squadre a Saalbach, la valdostana classe 2006 sale sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata in corso a Tarvisio. Seconda dopo la prima manche, la diciottenne di La Thuille, come Federica Brignone, ha guadagnato la testa sfruttando l’uscita della svizzera Sue Piller, leader a metà gara. 2’04″72 il tempo dell’azzurra, che rifila più di mezzo secondo (0″56) all’elvetica Stefanie Grob (argento) e 0″62 alla statunitense Elisa Bocock (bronzo). L’ultima azzurra capace di conquistare il titolo mondiale junior di gigante è stata Laura Pirovano, ad Åre 2017, mentre l’ultimo oro in assoluto è stato firmato da Sophie Mathiou in slalom nel 2021 a Bansko. Collomb diventa l’ottava azzurra ad issarsi sul gradino più alto del podio in gigante a livello junior dopo Deborah Compagnoni (1987), Sabina Panzanini (1991), Karen Putzer (1996 e 1997), Denise Karbon (1999), Nadia Fanchini (2005), Marta Bassino (2014) e la stessa Pirovano. “È incredibile. Non so bene cosa pensare ma sono molto molto contenta. E’ una giornata incredibile: la prima manche era molto difficile, con tanta velocità e non mi sarei mai aspettata di vincere oggi. Nella seconda manche ho semplicemente cercato di essere me stessa, di pensare al mio e di essere solo Giorgia senza pensare ad altro”, le parole di Collomb. Quinta piazza per l’altra azzurra Tatum Bieler (+0″66), che manca il podio per soli quattro centesimi di secondo, preceduta anche dall’austriaca Victoria Olivier (+0″65). In top ten anche la veneta Ambra Pomarè, nona a 1″65 con un progresso di 11 posizioni rispetto alla prima manche. Camilla Vanni è 22ª (+2″82), Giulia Valleriani 24ª (+3″35) e Ludovica Righi 28ª. La rassegna iridata giovanile prosegue domani, martedì 4 marzo, con il gigante maschile, prima manche alle 9:30, seconda alle 13.

Gli ultimi due anni di Collomb

Nata il 17 ottobre 2006 a La Thuile, inizia a sciare sotto l’egida di papà Daniele, oggi presidente degli impianti proprio di La Thuile. Collomb debutta in Coppa Europa il 16 dicembre 2022 e, dopo costanti progressi, nel gennaio del 2024 lancia un avviso al mondo forte e chiaro: ai Giochi olimpici giovanili di Gangwon fa man bassa di medaglie, conquistando l’oro in gigante, l’argento in combinata e il bronzo in slalom. La 18enne valdostana ha debuttato in Coppa del Mondo nel 2024 a Soelden e dopo sole cinque gare è riuscita ad andare a punti sia in gigante che in slalom a Killington. Ai Mondiali di Saalbach è arrivata la prima medaglia nel parallelo misto a squadre insieme a Lara Della Mea, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite.