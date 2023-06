Lutto nel mondo del calcio, ci lascia Cedric Roussel, ex attaccante del Brescia. In pochi in Italia lo ricorderanno, mentre in Belgio riuscì a laurearsi capocannoniere del campionato col Gent, club nel quale è esploso e con cui ha raggiunto la nazionale e la Premier League. Il 45enne è stato stroncato da un infarto fulmineo.