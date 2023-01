Enzo Fernandez, tensione Benfica-Chelsea: trattativa ad un punto morto

Sembra essere giunta ad un punto morto la trattativa tra Benfica e Chelsea per il cartellino di Enzo Fernandez. Secondo quanto riporta Record, la squadra portoghese non ha alcuna intenzione di accettare offerte sotto l’importo della clausola di 120 milioni. I londinesi avrebbero offerto 90 milioni più tre giocatori – Ziyech, Fofana e Andrey -, una mossa che non è stata particolarmente apprezzata dalla dirigenza del Benfica.