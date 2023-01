Bayern Monaco: in arrivo Sommer e Blind

Il Bayern Monaco all’opera per la ripresa del campionato previsto per il 20 gennaio. Il club tedesco cerca di potenziare la propria formazione, Yann Sommer dovrebbe arrivare per sostituire Manuel Neuer, indisponibile fino alla prossima stagione dopo l’incidente mentre sciava e la successiva operazione. Daley Blind invece è in scadenza di contratto col Moenchengladbach ma i Die Roten non intendono aspettare fino alla fine della stagione, al difensore è stato infatti sottoposto un contratto fino al 2025.