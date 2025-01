La quinta posizione di Daniele Di Stefano nella mass start maschile è il miglior risultato azzurro nell’ultima giornata della tappa di Calgary della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. Dopo questo appuntamento – impreziosito dalla vittoria di Davide Ghiotto nei 10.000 metri con il nuovo record del mondo – il circuito resterà in Nord America e ripartirà il prossimo week end con il quarto impegno previsto a Milwaukee.

Sette gli azzurri in gara in questa giornata di chiusura della tappa. Migliore italiano della spedizione guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto è come detto Daniele Di Stefano (7:54.60), che chiude al quinto posto una mass start vinta da Timothy Loubineaud in 7:50.14 davanti al tedesco Fridtjof Petzold (7:50.48) e al belga Indra Medard (7:50.74). Il sudcoreano Seung-Hoon Lee (7:54.38) precede l’azzurro che conquista altri quaranta punti e sale a 142 punti nella classifica di specialità, a cinque lunghezze da Loubineaud che guida il ranking. Quinta posizione nella classifica di specialità per Andrea Giovannini (122) che ha chiuso al settimo posto (7:54.68) la gara di Calgary. Nessuna azzurra in gara invece nella mass start femminile, dove a vincere è stata la statunitense Greta Myers (8:36.64), mentre la leader della classifica di specialità, Marijke Groenewoud (160 punti) non è andata oltre la quinta posizione (8:45.65).

Lampo dell’olandese Femke Kok che conquista i primi 60 punti vincendo i 500 metri in 37.01 davanti alla polacca Andżelika Wójcik (37.16) e alla giapponese Kurumi Inagawa, che ritocca il personale in 37.24. Nella gara maschile, anche qui senza azzurri, a sorridere è l’americano Jordan Stolz che trionfa in 33.85 davanti all’olandese Jenning De Boo (33.87) e al polacco Damian Żurek (34.07). Nel team sprint maschile sono gli Stati Uniti a vincere in 1:16.98 davanti ad Olanda (1:17.54) e Polonia (1:17.58), mentre nella gara femminile il Canada (1:24.90) precede Polonia (1:26.02) e Kazakhstan (1:26.36).

BENE GLI AZZURRI IN DIVISION B

Bene gli azzurri in Division B. Spicca la vittoria di Francesca Lollobrigida (9:14.96) e la terza posizione di Alice Marletti (9:19.02) nella mass start femminile, mentre nei 500 metri Serena Pergher chiude al terzo posto firmando anche il personal best in 37.62 alle spalle della sudcoreana Na-Hyun Lee (37.44) e alla giapponese Miho Takagi (37.62). Nella stessa gara diciannovesima posizione per Giorgia Aiello in 38.70 (personal best).