A Suzuka sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone, terza tappa del calendario 2025 di F1. Le prove libere 1 hanno avuto inizio alle 04:30 italiane, con le vetture che sono rimaste in pista per un’ora concentrandosi sulla simulazione di qualifica. Al termine della sessione, il miglior tempo risultava essere quello di Lando Norris, con un crono di 1:28.549. Seconda posizione per George Russell, mentre le due Ferrari concludono terzo e quarto. Charles Leclerc finisce a quattro decimi dalla cima, mentre Lewis Hamilton segue a poca distanza. Nonostante il tempo positivo, entrambi i piloti della Rossa hanno lamentato un sottosterzo poco gradevole. L’eroe di casa e l’uomo del momento, Yuki Tsunoda, ha concluso le FP1 in sesta posizione, alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen per circa un decimo. Prestazione sottotono invece per Oscar Piastri, che ha concluso dodicesimo.

GP GIAPPONE – RISULTATI PROVE LIBERE 1

Lando Norris McLaren 1:28.549 George Russell Mercedes +0.163 Charles Leclerc Ferrari +0.416 Lewis Hamilton Ferrari +0.502 Max Verstappen Red Bull +0.516 Yuki Tsunoda Red Bull +0.623 Fernando Alonso Aston Martin +0.673 Isack Hadjar Racing Bulls +0.676 Kimi Antonelli Mercedes +0.735 Carlos Sainz Williams +0.784 Alexander Albon Williams +0.843 Ryo Hirakawa Alpine +0.845 Liam Lawson Racing Bulls +0.987 Pierre Gasly Alpine +0.998 Oscar Piastri McLaren +1.159 Lance Stroll Aston Martin +1.209 Nico Hulkenberg Sauber +1.474 Oliver Bearman Haas +1.528 Esteban Ocon Haas +1.574 Gabriel Bortoleto Sauber +1.598

Poche ore più tardi, alle 08:00 italiane, sono andate in scena le prove libere 2. La sessione si è rivelata frammentaria, con ben quattro bandiere rosse esposte nel corso di un’ora. La prima interruzione arriva a causa del duro impatto di Jack Doohan contro le barriere in curva 1, avvenuto a 331 chilometri orari. L’australiano esce fortunatamente illeso dall’incidente, con gli esiti dei controlli al centro medico gli hanno dato la possibilità di continuare a correre per il resto del fine settimana. In casa Alpine, però, i meccanici dovranno fare le ore piccole per riparare la vettura.

La sessione è dominata da Oscar Piastri, che firma un crono di 1:28.114. Seconda piazza per il compagno di squadra Lando Norris, distante pochi centesimi e seguito da Isack Hadjar con la Racing Bulls. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre conclude la top five un Liam Lawson alla ricerca di risultati positivi dopo lo scambio di sedili con Yuki Tsunoda. Charles Leclerc termina le FP2 in settima posizione, ma a meno di mezzo secondo di distanza dalla vetta della classifica.

GP GIAPPONE – RISULTATI PROVE LIBERE 2