L’opportunità di arrivare a Donnarumma intriga l’Inter che però fa una scelta diversa: il portiere nerazzurro del futuro sarà un altro

Un’opportunità, magari anche una tentazione. L’Inter annusa il colpo Donnarumma, ma non ha deciso di affondare. Il portiere è in scadenza con il Paris Saint-Germain nel 2026 e le trattative per il rinnovo hanno vissuto di alti e bassi, senza ancora arrivare alla fumata bianca.

L’estremo difensore italiano ha un ingaggio molto pesante (10 milioni di euro) ed inevitabilmente dovrà rivederlo al ribasso, che sia per restare a Parigi o per tornare in Italia. Lì dove l’Inter però potrebbe presto tirarsi fuori dai giochi. Il direttore sportivo Piero Ausilio nei giorni scorsi ha parlato delle voci su Donnarumma, ammettendo che l’opportunità di prenderlo a zero è interessante, ma questo non significa che da Milano partirà l’assalto.

Anzi, la linea della società lombarda è proprio opposta: lo stesso direttore sportivo, così come il presidente Marotta, hanno sottolineato come quello del portiere è un ruolo coperto nella rosa dell’Inter e non si ha intenzione, né motivo per cambiare.

Donnarumma, niente Inter: scelto il portiere del futuro

Al netto dell’opportunità di arrivare a Donnarumma, che dovrebbe comunque rivedere di molto il suo ingaggio per vestire la maglia dell’Inter, i nerazzurri hanno intenzione di continuare con la coppia Sommer-Martinez anche il prossimo anno e dare poi al calciatore spagnolo le chiavi della porta in futuro.

D’altronde proprio il debutto in campionato dell’ex Genoa ha confermato la bontà della scelta fatta in estate da Marotta e Ausilio: puntare 15 milioni su un giocatore che avrebbe dovuto fare panchina quest’anno è stata una decisione sorprendente, ma che potrebbe dare i suoi frutti in futuro. Martinez contro il Genoa è stato già decisivo, con la parata su Ekuban che ha salvato il risultato e permesso all’Inter di prendersi il primo posto in classifica.

Ora avrà altre chance per dimostrare il suo valore, partendo dal big match di sabato contro il Napoli. Inzaghi e tutta l’Inter crede in Martinez e lo spagnolo appena ha avuto l’occasione, l’ha sfruttata al massimo. Ecco perché dalle parti di Appiano Gentile non hanno alcuna intenzione di fare investimenti importanti in porta: lì l’investimento con Martinez è stato già fatto, per il presente e soprattutto per il futuro. Niente Donnarumma, dunque, l’ex Genoa è destinato ad essere il numero 1 nerazzurro nei prossimi anni.