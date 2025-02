Il portiere di Castellammare di Stabia ha il contratto col Paris Saint-Germain in scadenza a giugno 2026. Possibile ritorno in Italia

Donnarumma potrebbe tornare in Serie A. Dipenderà tutto o quasi dal Paris Saint-Germain, col quale il classe ’99 è sempre in scadenza a giugno 2026.

Priorità al PSG

La priorità del portiere di Castellammare di Stabia, infatti, è rimanere a Parigi, dunque prolungare l’accordo che termina tra meno di un anno e mezzo.

Il problema è che c’è ancora distanza tra domanda e offerta: ‘Gigio’ vorrebbe un ritocco al rialzo dell’attuale ingaggio che arriva a circa 12 milioni bonus inclusi. I parigini, invece, vorrebbero abbassarlo leggermente visto che da un po’ hanno iniziato una politica di riduzione del monte stipendi.

Manchester City e apertura al ritorno in Serie A

Senza un compromesso, difficile andare avanti. Il suo agente Enzo Raiola, non a caso, è già al lavoro per cercare un’altra destinazione. Non c’è la fila, ma da un po’ si si è aperta la pista che porta Manchester City. Guardiola è a caccia del potenziale erede di Ederson, il cui futuro prossimo dovrebbe essere in Arabia. Al catalano piace anche Di Gregorio della Juventus.

Donnarumma e la Juve: il racconto di Kolo Muani

A proposito di Juve, diverte molto il racconto fatto da Kolo Muani, compagno di Donnarumma a Parigi e ora alla corte di Thiago Motta in prestito fino a giugno.

Già autore di 5 gol in sole 3 partite, a Sky Sport l’attaccante transalpino ha detto che ‘Gigio’ gli ha dato dei preziosi consigli per ambientarsi subito a Torino e nella nostra Serie A.

L’opzione Juve gli è stata molto caldeggiata da Donnarumma, tra il serio e il faceto… : “Da quando è uscita la notizia che avrei firmato con la Juventus, lui ha iniziato a scherzare, a provocarmi. Mi cantava l’inno della Juventus. Ma soprattutto mi ha assicurato che, conoscendo bene l’Italia, mi ci sarei trovato bene.

Ho ascoltato i suoi consigli, mi sono sentito subito a mio agio e ho preso la decisione di venire alla Juventus“, alla quale Donnarumma fu vicino quando era in scadenza col Milan e, ovviamente, prima di trasferirsi al PSG.

Donnarumma: attenzione all’Inter

Per il futuro del portiere attenzione invece all’Inter, affascinata dall’idea di riportarlo in Italia per il dopo Sommer. Lo stesso Donnarumma è aperto al ritorno in Serie A e alla firma con il club nerazzurro, dove ritroverebbe tanti compagni di Nazionale e il suo ex preparatore nonché grande amico Spinelli. L’ostacolo, manco a dirlo, è rappresentato dal suo ingaggio.