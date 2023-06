Dalla Spagna, l’Inter punta Unai Simon: lui come possibile sostituto di Onana

L’Inter inizia a valutare delle opzioni per un possibile sostituto di Andre Onana, ormai nel mirino del Manchester United. Come riportato oggi da Marca, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao e della Nazionale Spagnola di recente protagonista trionfale in Nations League. Il 26enne è legato ad un contratto valido fino al 2025 privo di clausola rescissoria ed è stato accostato anche lui al City.