Arsenal, Jorginho spegne i rumors: “Mercato? Non ci sono trattative, sono felice qui”

Il centrocampista dell’Arsenal, Jorginho, nel corso di un’intervista concessa al ‘London Evening Standard’, ha parlato del suo futuro allontanando la possibilità di un trasferimento alla Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri: “Sono molto felice dell’accoglienza che ho ricevuto in questo club, mi trovo veramente bene e sono contento di restare. Per quanto riguarda le voci di mercato non so chi ci sia dietro. Non ci sono trattative. Sono concentrato sull’Arsenal e spero di poter fare meglio il prossimo anno. Siamo tutti eccitati per la Champions League e non vediamo l’ora di giocare”.