Ecco il palinsesto completo dello sport in tv di venerdì 14 febbraio. Altra grande giornata dedicata agli sport invernali, con lo slalom gigante maschile in programma ai mondiali di Saalbach, oltre alla prova sprint di sci di fondo in programma a Falun. Poi, nel pomeriggio, i mondiali di biathlon di Lenzerheide, con la sprint femminile. Proseguono, poi, i tornei di tennis a Marsiglia, Delray Beach, Buenos Aires e Doha, e la sera ecco l’anticipo di Serie A tra Bologna e Torino