Dopo Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr vuole Sergio Busquets: offerti quasi 20 milioni

Non solo Cristiano Ronaldo: l’Al-Nassr sembra averci preso gusto, e, dopo aver ingaggiato il fuoriclasse portoghese, mette nel mirino un altro nome molto importante del calcio recente. Infatti, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il club saudita vorrebbe ingaggiare Sergio Busquets, il quale è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Barcellona, e per farlo avrebbe messo sul piatto ben 18 milioni di euro l’anno. Una cifra inarrivabile per qualsiasi altro club, ma a questo punto la palla passa al centrocampista. Il classe ’88, infatti, darebbe priorità alla permanenza in Catalogna, ma vuole prima capire quali sono le intenzioni di Xavi. In posizione più defilata rimane l’Inter Miami di David Beckham.